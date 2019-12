Cyberpunk 2077 - Johnny Silverhand-Actionfigur: Charakter erhält offizielles Merch

Falls ihr schon jetzt große Fans von Johnny Silverhand seid, der in „Cyberpunk 2077“ von Keanu Reeves verkörpert wird, könnt ihr euch noch vor dem Release entsprechendes Spielzeug sichern.

Nicht zuletzt die Tatsache, dass Keanu Reeves den Charakter Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 spielt, macht ihn schon jetzt zu einer überaus beliebten Figur im Cyberpunk-Universum. Der vielschichtige Charakter, den die Leser von „Cyberpunk 2013“ bereits aus dem Einführungsbuch und der fortlaufenden Lore kennen, wird auch im Videospiel eine wichtige Rolle einnehmen. Keanu Reeves hat sogar dafür gesorgt, dass der Charakter eine noch größere Rolle im Game von CD Projekt RED spielt:

Actionfigur Johnny Silverhand

Aller Voraussicht nach wird sich Reeves als Silverhand also einen Weg in die Herzen der Spieler bahnen. Und das ist selbstredend Grund genug dafür, schon jetzt an Merchandise-Produkte zu denken. Den Anfang macht McFarlane Toys, die eine Actionfigur von Johnny Silverhand produzieren, wie sie jüngst bestätigt haben.

Während „Cyberpunk 2077“ am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC erscheint, werden die Actionfiguren sogar noch einen Monat zuvor veröffentlicht. So erwarten uns gleich zwei Figuren von McFarlane Toys, eine von Johnny Silverhand und eine vom männlichen Protagonisten V. Ein Bild von der Figur könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite verschaffen, die auf den ersten Blick recht wertig aussieht.

Johnny Silverhand kommt dabei in zwei Ausführungen. Eine Version wird rund zwölf Zoll und die andere 7 Zoll groß ausfallen, während die Figuren viele Bewegungsmöglichkeiten aufweisen. Die große Version kostet dabei rund 40 US-Dollar, während die kleine rund 30 US-Dollar kostet. Und so sieht sie aus: