Cyberpunk 2077 - Ihr könnt keine fliegenden Autos fahren, aber schwimmen

In „Cyberpunk 2077“ könnt ihr eine Menge tun. Spielerische Freiheiten sind ein wichtiger Bestandteil des neuen Rollenspiels von CD Projekt Red. Für die Fortbewegung könnt ihr auf eine Vielzahl von Fahrzeugen zurückgreifen, fliegende Autos werden allerdings nicht dazu gehören.

In Cyberpunk 2077 gibt es einige verschiedene Fahrzeuge, hinter deren Steuer ihr euch klemmen dürft. Wie die Entwickler jetzt verraten haben, werden fliegende Autos jedoch nicht dazu gehören. Dennoch spielen sich im RPG eine wichtige Rolle.

Cyberpunk 2077 Spielwelt ist nicht nur auf Night City begrenzt, ihr könnt in die Badlands reisen

Straßen sind noch immer notwendig

Um in „Cyberpunk 2077“ durch Night City zu manövrieren, könnt ihr eine Vielzahl von Fahrzeugen verwenden. Der Gameplay-Trailer von vor rund einem Jahr erlaubte einen ersten Blick auf fliegende Autos, die beispielsweise von den Ordnungshütern und als Krankenwagen genutzt werden.

In einem Interview mit VG247 verriet Lead Quest Designer Pawel Sasko jetzt, dass ihr diese nicht selbst fahren dürft:

„Es gibt fliegende Autos, aber die sind so etwas wie Storyelemente, es gibt also Momente, in denen „V“ fliegen wird, aber diese sind immer auf die Story beschränkt.“

Vielmehr handele es sich dabei um gescriptete Sequenzen, in denen ihr euch an Bord der fliegenden Fahrzeuge befindet, zur Fortbewegung steht euch allerdings eine Vielzahl an Motorrädern und Autos zur Auswahl.

Boote werdet ihr ebenfalls nicht selbst fahren können, immerhin könnt ihr in „Cyberpunk 2077“ schwimmen:

„Es gibt Boote im Spiel, definitiv, und es gibt Storyelemente, die sich um die Boote drehen - aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber Boote sind definitiv Teil des Spiels. Du kannst schwimmen, aber ich würde gerne jetzt noch nichts preisgeben. Wir hatten in The Witcher ein paar Quests, die sich um das Wasser drehten und auch hier haben wir so etwas.“