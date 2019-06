Cyberpunk 2077 - Ihr könnt euer Auto wie Plötze in The Witcher 3 zu euch rufen

In „Cyberpunkt 2077“ werdet ihr euer Fahrzeug rufen können, damit es jederzeit zu euch fährt und zur freien Verfügung steht. Außerdem dürft ihr in eurer Garage mehrere Fahrzeuge unterstellen und abspeichern.

Plötze aus dem „The Witcher“-Franchise ist neben der Stute Eponia aus der „The Legend of Zelda“-Reihe das wohl bekannteste Reittier in der gesamten Videospielwelt.

In dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunkt 2077, das ebenfalls von dem Witcher-Entwickler CD Projekt RED stammt, müssen wir zwar auf unser geliebtes Reittier verzichten, doch es gibt scheinbar einen fast gleichwertigen Ersatz.

Cyberpunk 2077 Ihr könnt keine fliegenden Autos fahren, aber schwimmen

Ruft euer Auto!

Wie wir hier auf PlayCentral.de bereits berichtet haben, wird es in dem Titel eine Vielzahl an Fahrzeugen geben, auf die Protagonist „V“ im Spiel zurückgreifen kann. Zwar werdet ihr keine fliegenden Fahrzeuge steuern dürfen, doch dafür verschiedene „normale“ Autos und sogar Motorräder. Richtig cool ist dabei die Entscheidung der Entwickler, dass ihr, genau wie Plötze in The Witcher 3, euer jeweiliges Fahrzeug zu euch rufen könnt – K.I.T.T. aus Knight Rider lässt grüßen.

Der Lead Quest Designer Pawel Sasko erklärte in einem aktuellen Video:

„Da dieses Auto mit KI ausgestattet ist, wenn ihr das so nennen wollt, könnt ihr sehen, wie das Fahrzeug auf euch zufährt. Ihr könnt also im Grunde sehen, wann euer Auto ankommt. Ihr könnt es einfach stehen lassen, wo immer ihr wollt, es kann irgendwohin fahren, ruft es einfach und die KI macht 'bzzt', es fährt vorbei und wartet auf euch“.

Cyberpunk 2077 Ein komplettes Spiel mit befriedigendem Ende - Erweiterungen aber nicht ausgeschlossen

Eine Garage für euer Fahrzeug

Damit ihr euer geliebtes Fahrzeug sicher unterstellen könnt, verfügt jede Wohnung, die ihr im Spiel besitzt, über eine große Garage, in der ihr eure Fortbewegungsmittel abstellen und ein bestimmtes Fahrzeug als euren Favoriten auswählen könnt. Derzeit diskutieren die Entwickler intern, wie viele nutzbare Autos und Motorräder das Spiel besitzen wird, da sich alle unterschiedlich anfühlen müssen.

„Wir diskutieren immer noch darüber, ob ihr alle Autos oder nur einige der Autos besitzen könnt, wegen einiger Gameplay-Dinge. Denn das Fahrmodell für die Autos muss einfach knackig sein“, so Sasko. „Es werden reichlich sein. Und ihr könnt diese Autos tauschen, um zu entscheiden 'das ist mein Hauptauto oder mein Motorrad, mit dem ich fahre.'“

Das Rollenspiel von CD Projekt RED erscheint am 16. April 2020 für die PS4, Xbox One und den PC.