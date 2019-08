Cyberpunk 2077 - Hier könnt ihr den Livestream heute Abend verfolgen, neues Gameplay im September

Gehört ihr zu denjenigen, die auf neues Gameplay und frische Informationen zu Cyberpunk 2077 warten? Dann müsst ihr euch nicht mehr allzu lange gedulden, denn bereits heute Abend werden die Entwickler in einem Livestream brandneue Spielszenen zeigen. Wir haben alle Infos für euch.

Heute Abend um 20:00 Uhr deutscher Zeit zeigt CD Projekt RED im Rahmen eines Livestreams neues Gameplay zu „Cyberpunk 2077“. Satte 15 Minuten noch nie zuvor gezeigter Spielszenen aus dem Science-Fiction-Rollenspiel werden die Entwickler heute präsentieren.

Die Präsentation zeigt Szenen, die auf der E3 2019 und gamescom 2019 exklusiv Journalisten gezeigt und bislang unter Verschluss gehalten wurden. Doch das ist beileibe noch nicht alles.

Im Rahmen des Livestreams erwartet euch außerdem ein ausführliches Interview mit den Entwicklern, das die gezeigten Szenen genauer beleuchten soll. Thematisiert werden unter anderem bestimmte Designentscheidungen, Informationen über den Pacifica-Distrikt von Night City und weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Spielstilen in „Cyberpunk 2077“, die euch das RPG ermöglicht.

Stellt sich nur noch die Frage: Wo könnt ihr all das mitverfolgen? Auf den offiziellen Streaming-Kanälen natürlich:

Auf die nächsten Spielszenen zu „Cyberpunk 2077“ müsst ihr euch anschließend nicht ganz so lange gedulden. Wie die Entwickler auf Twitter verkündet haben, wird das Rollenspiel auf der Tokyo Game Show 2019 vertreten sein.

