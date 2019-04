Cyberpunk 2077 - Händler leakt spezifischen Release-Termin für dieses Jahr

Die Zeichen stehen gut, dass Cyberpunk 2077 tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen wird. Für neue Spekulationen sorgte jetzt ein slowakischer Händler, der einen spezifischen Release-Termin angegeben hat, an dem das Rollenspiel erscheinen soll.

In den letzten Wochen häuften sich die Hinweise und Spekulationen darüber, wann das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass es tatsächlich noch in diesem Jahr der Fall sein könnte.

Cyberpunk 2077 Könnte tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen

Release wirklich 2019?

Nun gibt es einen weiteren vermeintlichen Leak eines slowakischen Einzelhändlers (Pro Gaming Shop), der ebenfalls dieses Jahr als Release-Termin aufführt. Dieses Mal gibt es allerdings eine Besonderheit, denn es wird offenbar nicht nur ein Platzhalter genannt, sondern ein spezifisches Datum. Normalerweise nutzen Händler für solche Platzhalter immer den ersten oder letzten Tag eines bestimmten Monats. In diesem Fall nennt der Händler allerdings den 28. November 2019, an dem „Cyberpunk 2077“ für die aktuelle Konsolengeneration sowie den PC erscheinen soll.

© Pro Gaming Shop

Der 28. November ist übrigens ein Donnerstag und dazu Thanksgiving. Große Spiele wie das Rollenspiel des polnischen Entwicklers werden aber in der Regel an Dienstagen oder Freitagen veröffentlicht. Beispielsweise ist „The Witcher 3: Wild Hunt“ an einem Dienstag veröffentlicht worden. Noch ungewöhnlicher ist, dass der Titel genau an Thanksgiving auf die wartenden Fans losgelassen werden soll.

Dieses Datum sollte also mit großer Vorsicht betrachtet werden, da sich die Verantwortlichen von CD Projekt Red bislang nicht offiziell zu einem Veröffentlichungstermin zu Wort gemeldet haben.

Sonderlich lange müssen wir aber wohl nicht mehr im Dunkeln tappen, da fest davon ausgegangen wird, dass „Cyberpunk 2077“ im Rahmen der E3 2019 einen offiziellen Release-Termin spendiert bekommt.