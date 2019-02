Cyberpunk 2077 - Gibt CD Projekt RED bei Twitter einen Hinweis auf den Release-Termin?

Möglicherweise gibt Entwickler CD Projekt RED auf einem zum Valentinstag geposteten Bild Hinweise auf den Release-Termin von Cyberpunk 2077. Genauso gut könnten die darauf befindlichen, mysteriösen Zahlen für die Pressekonferenz von Microsoft im Vorfeld der E3 stehen. Möglicherweise werden die Entwickler dort große Neuigkeiten zu ihrem Sci-Fi-Rollenspiel mit der Welt teilen.

Bislang ist völlig ungewiss, wann das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird. Zwar gibt es immer wieder verschiedene Spekulationen, einen festen Release-Termin haben die Verantwortlichen bisher aber nicht bekannt gegeben.

Doch möglicherweise haben die Entwickler den Termin nun durch ein neues Bild auf Twitter verraten? Auf dem Bild, das passend zum Valentinstag veröffentlicht wurde, ist ein der kybernetisch modifizierte Liebesgott Amor zu erkennen, der seinen Bogen gegen ein halbautomatisches Gewehr getauscht hat und wohl eher Chaos in Night City anrichten wird, als dass sich Menschen verlieben. Amor scheint außerdem ein ganz bestimmtes Ziel anvisiert zu haben.

Mysteriöse Zahlen

Wirklich interessant erscheinen aber erst die Zahlen auf diesem Gewehr. Denn auf dem Zielfernrohr ist unter anderem die Zahl "112" zu erkennen, während auf der Schulterstütze die Zahl "69" eingraviert ist. Laut Gamerant könnte die "69" für das amerikanische Datum 06/09 und somit für den 09. Juni 2019 stehen.

Bei diesem Datum handelt es sich um den Sonntag vor der diesjährigen E3 in Los Angeles, an dem Microsoft traditionell seine Pressekonferenz abhält. Im vergangenen Jahr zeigte CD Projekt RED in diesem Rahmen einen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077. Ein so baldiger Release ist sicherlich auszuschließen, weshalb spekuliert werden kann, ob der Entwickler an diesem Termin einen ganzen Schwung an neuen Infos, möglicherweise samt Release-Termin, veröffentlichen wird.

Doch was könnte sich hinter der Zahl "112" verbergen? Vielleicht steht diese für den 02. November 2019 oder aber den 12. Januar 2020? Beide Termine erscheinen ebenfalls zu früh für einen Release. Wir tippen eher darauf, dass Cyberpunk 2077 im kommenden Jahr veröffentlicht wird.

Es kann natürlich auch sein, dass die Zahlen eine völlig andere Bedeutung haben und die Ziffern an der Seite des Zielfernrohrs beispielsweise für die Anzahl der Munition in der Waffe stehen. Oder aber CD Projekt RED möchte die Community einfach ein wenig an der Nase herumführen.

Was meint ihr, wofür diese Zahlen stehen? Schreibt uns eure Ideen und Gedanken gerne weiter unterhalb in die Kommentare.