Cyberpunk 2077 - Foto-Modus angedeutet: Wie soll das in der Ego-Ansicht funktionieren?

Wie ein Tourist durch Night City schlendern und zahlreiche coole Fotos und Selfies vor der atemberaubenden Skyline-Kulisse machen? Das wird vielleicht möglich sein. „Cyberpunk 2077“ könnte nämlich mit einem Foto-Modus ausgestattet werden.

Zahlreiche große Blockbuster-Titel besitzen einen Foto-Modus. Denkt da nur zum Beispiel an God of War, Horizon Zero Dawn oder Days Gone. Wie nun angedeutet wurde, soll Cyberpunk 2077 wohl ebenso ein solches Foto-Feature erhalten.

Foto-Modus angedeutet

Auf Twitter veröffentlichte Entwickler CD Projekt RED ein kurzes Video, das die beleuchtete Skyline von Night City bei Nacht zeigt, den Handlungsort von „Cyberpunk 2077“. Sehr auffällig wird dabei ein stilisiertes Kamera-Symbol eingeblendet. Dazu wurde der Tweet mit den Hashtags „#CaptureCyberpunk“ und „#PhotosFromNightCity“ versehen.

Eine richtige Bestätigung für einen Foto-Modus in „Cyberpunk 2077“ ist das noch nicht. Der Tweet könnte ebenso auf eine Werbeaktion hindeuten. Allerdings ist dies nicht das erste Mal, das ein Foto-Modus im Gespräch ist. Bereits vor einem Jahr behauptete das Entwicklerstudio, dass ein Foto-Modus für das Spiel geplant sei.

Wie soll ein Foto-Modus in der Egoperspektive funktionieren?

Wie soll dies aber funktionieren? Alle drei Spiele mit Foto-Modus, die eingangs als Beispiel erwähnt worden, sind Third-Person-Games. Der Clou dabei ist, dass Spieler im Foto-Modus Selfies vom Hauptcharakter schießen können. So können wir Kratos auf dem See der Neun oder einem anderen coolen Ort ablichten und dabei sogar Grimassen schneiden.

„Cyberpunk 2077“ spielt dagegen in der Egoperspektive. Meist sehen wir also höchstens die Hände des spielbaren Charakters V. Ein Foto-Modus würde zusätzliche Animationsarbeit für das Entwicklerstudio bedeuten, da wir den Charakter so ebenfalls von vorne sehen können müssen.

Da CD Projekt RED aber an einem Multiplayer-Modus arbeitet, müssten ohnehin solche Third-Person-Animationen erstellt werden. Diese könnte man theoretisch für einen Foto-Modus verwenden. Der Multiplayer-Modus soll aber erst eine ganze Weile nach Release des Spiels erscheinen.