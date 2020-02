Cyberpunk 2077 - Fan erstellt 3D-Kartenmodell von Night City

Wir haben zwar schon so einiges von „Cyberpunk 2077“ zu Gesicht bekommen, einen vollständigen Blick auf die spieleigene Stadt Night City konnten wir bisher allerdings nicht werfen. Ein Fan kann nun vielleicht ein wenig Abhilfe schaffen.

Entwickler CD Projekt RED hat schon so einiges zum heiß erwarteten Sci-Fi-Titel Cyberpunk 2077 preisgegeben, einen vollständigen Eindruck von Night City haben wir bisher jedoch noch nicht erhalten. Dabei ist die Welt, die wir in dem Rollenspiel erkunden werden, wohl so ziemlich eines der interessantesten und wichtigsten Elemente des Games.

Dank eines ambitionierten Fans können wir nun allerdings unsere Vorstellungskraft ankurbeln, indem wir uns das 3D-Modell von Night City zu Gemüte führen.

Die Karte von Night City

Auf der Website 3D Warehouse können Nutzer 3D-Modelle mit der Welt teilen, die sie zu architektonischen oder konstruktionsbezogenen Zwecken entworfen haben. Aber auch User, die einfach nur Freude am Designen haben, können dort ihre Werke präsentieren.

So hat Mitglied Derek B. dort ein umfangreiches 3D-Modell von Night City hochgeladen, jener futuristischen Stadt, die wir in „Cyberpunk 2077“ ab dem 17. September 2020 endlich betreten dürfen:

Basierend auf offiziellen Infos zu Cyberpunk 2077

Wie er selbst angibt, hat er sich beim Erstellen der Nachbildung auf die Informationen gestützt, die bisher von Entwickler CD Projekt RED zu dem dystopischen Rollenspiel bekannt gegeben und sogar gezeigt worden sind.

Immerhin haben wir erst kürzlich einen genaueren Blick auf die Karte werfen können und schon einige Details zum Stadtaufbau erhalten. Über architektonische Feinheiten und den tendenziell eher vertikalen Aufbau von Night City haben die Entwickler ebenfalls bereits gesprochen.

Allzu weit hergeholt scheint Dereks Modell demnach nicht zu sein, offiziell im Sinne des Entwicklers ist das Modell jedoch nicht. Ohnehin scheinen wir trotz Demos noch gar nicht zu wissen wir „Cyberpunk 2077“ schlussendlich überhaupt aussehen wird:

