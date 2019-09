Cyberpunk 2077 - Erweiterungen und Multiplayer offiziell bestätigt!

Bisher war nur bekannt, dass sich ein potenzieller Mehrspieler-Modus für Cyberpunk 2077 in der Entwicklungsabteilung „Research and Development“ befindet. Wir haben in unserem Interview mit CD Projekt RED auf dem gamescom 2019 zu diesem Thema bereits nachgehakt und den gleichen Statusbericht erhalten:

Cyberpunk 2077 Das sind die Bedingungen für den Multiplayer-Modus

Offenbar hat es nun aber eine zündende Idee für einen passenden Multiplayer gegeben und so gaben die Entwickler auf ihrer Twitter-Seite offiziell bekannt, dass „Cyberpunk 2077“ mit einem Mehrspieler-Modus ausgestattet wird – allerdings erst eine ganze Weile nach dem Spiel-Release im April.

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT