Cyberpunk 2077 - Erwartet uns ein exklusiver Xbox-Controller zum Spiel?

Was kann die Freude auf „Cyberpunk 2077“ noch steigern? Genau, exklusive Produkte für die heimische Hardware-Ausstattung, mit der wir das Spiel zusätzlich zelebrieren können. Ein Retailer-Leak könnte uns nun immerhin einen passenden Xbox-Controller in Aussicht stellen.

Ein Xbox Wireless Controller im Stil des Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077? Hört sich wie die Traumerfüllung aller Xbox-Spieler an und könnte zur Realität werden. Der Online-Katalog eines südafrikanischen Einzelhändlers hat nun nämlich einen entsprechenden Eintrag dazu verzeichnet.

Ein Cyberpunk 2077-Controller?

Dass ein derartiges exklusives Stück im Rahmen des Möglichen ist, scheint relativ klar zu sein. Immerhin wurde „Cyberpunk 2077“ im Jahr 2018 erstmalig auf der E3-Show-Bühne von Microsoft mit einem epischen Trailer enthüllt. Zur E3 2019 erfolgte Keanu Reeves epischer Auftritt ebenfalls auf der Stage des Xbox-Herstellers.

Ergebnis dieser Kooperation könnte nun ein Xbox One Wireless Controller sein, der als limitierte Edition im „Cyberpunk 2077“-Design für umgerechnet rund 80 Euro erscheinen könnte. Grund zu dieser Annahme liefert Raru, ein Händler, der in Südafrika ansässig ist und einen entsprechenden Eintrag inklusive Preis auf seiner Webseite gelistet hat. Inzwischen ist das Produkt jedoch wieder gelöscht worden, was für einen versehentlichen Leak spricht.

Unwahrscheinlich ist ein derartiger Controller jedenfalls nicht – im Gegenteil. Vermutlich erwarten uns noch so einige limitierte Produkte zu „Cyberpunk 2077“, die jedes Sammler- und Fanherz höherschlagen lassen. Spätestens zum Release am 17. September 2020 sollten wir schließlich Gewissheit haben.

