Cyberpunk 2077 - Entwickler stellen den Nanodraht vor

In einem neuen Video zu „Cyberpunk 2077“ stellen die Entwickler von CD Projekt RED den Nanodraht vor. Diesem nützlichen Gadget werden im Science-Fiction-Rollenspiel zahlreiche nützliche Aufgaben zuteil.

CD Projekt RED enthüllt in einer neuen Videoreihe Details aus der Gameplay-Demo des Rollenspiels Cyberpunk 2077. Im neuesten Video sprechen die Macher über den Nanodraht, der sich aus vielerlei Hinsicht als nützlich erweist.

Cyberpunk 2077 Ihr könnt die gesamte Stadt von Beginn an frei erkunden

Der Nanodraht in Cyberpunk 2077

Solltet ihr zu den Menschen gehören, die sich bereits Gameplay-Videos aus „Cyberpunk 2077“ angeschaut haben, dürfte euch der Nanodraht von Protagonisten V vermutlich bereits aufgefallen sein.

Dieses nützliche Gadget holt die Hauptfigur einfach aus ihren Handgelenken, um nahegelegene Feinde auszuschalten. Allerdings wird dem Draht noch eine ganz andere Funktion zuteil, wie Level-Designer Miles Tost in dem kurzen Clip verrät.

Der Nanodraht ist eine Cyberware, die fast wie eine Garotte wirkt und an eurem Arm befestigt ist. Diese könnt ihr herauszuziehen und so Feinde lautlos ausschalten. Zudem seid ihr damit in der Lage, Gegner aus der Entfernung zu hacken.

Cyberpunk 2077 Entwickler sprechen über Schwierigkeitsgrade und dynamisches Wetter

Viele Möglichkeiten

Außerdem könnt ihr die Fähigkeit freischalten, Gegner schnell zu hacken und starke Malware in sie hochzuladen. So sorgt ihr dafür, dass sie sich gegenseitig angreifen.

Allerdings könnt ihr den Nanodraht ebenso als Waffe verwenden, denn die scharfen Metalldrähte dienen als mächtige Waffen, die ihre Feinde in winzig kleine Stücke zerteilen können.

Letzteres käme laut Tost dem Spielstil als Combat Netrunner zu Gute. Damit eignet sich der Nanodraht nicht nur für den tödlichen Spielstil, sondern auch für die pazifistische Variante, in der ihr „Cyberpunk 2077“ im kommenden Jahr ebenfalls durchspielen könnt.