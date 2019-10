Cyberpunk 2077 - Entwickler stellen die Collector's Edition im Video genauer vor

In einem Video auf Twitter haben die Entwickler von CD Projekt RED die in der Sammleredition zu „Cyberpunk 2077“ enthaltene Figur im Detail vorgestellt.

Neben einer Standard Edition steht Spielern zu dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 zudem eine Collector's Edition zur Verfügung.

In der rund 220 Euro teuren Sammlerversion befindet sich unter anderem eine 25 Zentimeter hohe Statue, die den männlichen Protagonisten V mit zwei Pistolen in den Händen auf einem Motorrad darstellt. Unter dem Zweirad befindet sich ein Gegner, der den Kampf offenbar bereits verloren hat. Motorrad und Protagonist befinden sich auf einem runden Podium.

Auf Twitter haben die Entwickler von CD Projekt RED diese Figur in einem Video nun genauer vorgestellt. Dabei fallen vor allem die vielen kleinen Details auf.

Take a closer look at the #Cyberpunk2077 Collector’s Edition statue! pic.twitter.com/bHrwtySWiR