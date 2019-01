Cyberpunk 2077 - Entwickler sprechen über die zahlreichen Waffen im Spiel

Die Waffenvielfalt in Cyberpunk 2077 wird laut der Entwickler von CD Projekt Red recht üppig ausfallen. Außerdem eröffnen die verschiedenen Arten von Waffen unterschiedliche Möglichkeiten, um eure Gegner möglichst effektiv auszuschalten auszuschalten.

In einem Sci-Fi-Rollenspiel wie Cyberpunk 2077 spielen verschiedene Waffen eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Bereits in der mittlerweile veröffentlichten Gameplay-Demo bekamen wir einen ersten ungefähren Eindruck der zahlreichen Waffen im Spiel.

In einem umfangreichen Gespräch mit den französischen Kollegen von JeuxActu (via Comicbook) hat Lead Cinematic Animator Maciej Pietras von CD Projekt Red über wichtige Entscheidungen in dem Rollenspiel gesprochen und ist dabei unter anderem auf die offene Welt von Cyberpunk 2077 zu sprechen gekommen, die nicht mit der von The Witcher 3 verglichen werden könne.

Cyberpunk 2077 Keine prozedural generierten Elemente wie in The Witcher, alles von Hand entworfen

Die verschiedenen Waffen im Spiel

Außerdem verlor der Entwickler in dem Gespräch einige Worte über die Waffen in dem Titel, die einen wichtigen Part in Cyberpunk 2077 einnehmen sollen.

"In der Demo könnt ihr verschiedene Arten von Waffen und verschiedene Kampfsysteme sehen", so Pietras. "All dies hängt mit der Klasse des Charakters zusammen, die ihr erstellen werdet, je nach den Fähigkeiten, die ihr verbessern werdet. Es wird in der Tat Vorteile geben. Je nachdem, wie ihr euren Charakter verbessert, könnt ihr die eine oder andere Waffen benutzen. Ihr habt die Wahl zwischen technischen, mächtigen und intelligenten Waffen. Mit jeder dieser Waffen könnt ihr den Titel auf verschiedene Arten spielen."

Zu Beginn des Spiels habt ihr also nicht nur die Wahl, ob ihr euch für einen weiblichen oder männlichen Protagonisten entscheidet, sondern auch, wie ihr euren Charakter verbessern möchtet und welche Waffen dadurch entsprechend eingesetzt werden können. Außerdem bieten euch die unterschiedlichen Arten von Waffen verschiedene Möglichkeiten, um gegen eure Feinde vorzugehen:

"Zum Beispiel haben mächtige Waffen einen Boost, der es erlaubt, dass Geschosse durch Wände dringen können. So könnt ihr Feinde hinter Mauern ausschalten. Intelligente Waffen nutzen einen Autolock, wodurch ihr Gegner durch Zielgeschosse treffen könnt. Was die Nahkampfwaffen angeht, konnte man in der Demo die Mantis-Klingen sehen. Das sind unglaubliche Waffen, die am Körper des Charakters befestigt sind und es euch ermöglichen, an Wänden zu klettern, aber auch Feinde in unmittelbarer Nähe zu töten. Es gibt auch eine andere Waffe, das Katana, das wir in der Demo nicht gezeigt haben, aber interessant ist."

Wir können uns also sicher sein, das CD Projekt Red den Waffen im Cyberpunk-Universum aller Wahrscheinlichkeit nach genau die Aufmerksamkeit erweisen wird, die sie verdienen.

Cyberpunk wird allem Anschein nach für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Einen festen Release-Termin haben die Verantwortlichen bislang noch nicht bekannt gegeben.