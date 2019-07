Cyberpunk 2077 - Entwickler sprechen über Schwierigkeitsgrade und dynamisches Wetter

In einem neuen Interview sprechen die Entwickler von CD Projekt RED über die Schwierigkeitsgrade des Science-Fiction-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“. Die Macher kamen dabei unter anderem auf das dynamische Wettersystem zu sprechen.

Cyberpunk 2077 gehört zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des kommenden Jahres. In einem neuen Interview sprachen die Entwickler nun über die Unterschiede zwischen den Schwierigkeitsgraden und das dynamische Wettersystem.

Anfänger und Profis sollen gleichermaßen Spaß haben

Gegenüber WCCFTech sprach UI-Direktor Alvin Liu von CD Projekt RED jetzt über die Schwierigkeitsgrade von „Cyberpunk 2077“, das sowohl Anfänger als auch Profis ansprechen soll.

Ähnlich wie in The Witcher 3: Wild Hunt soll es verschiedene Varianten und einen besonders knackigen Hardcore-Modus geben, in dem ihr komplett ohne User Interface auskommen müsst. Letzterer bietet laut Liu am meisten Spaß:

„Am meisten Spaß wird meiner Meinung nach die Hardcore-Einstellung machen, in der wir die Benutzeroberfläche ausschalten. Und das wird für viele Spieler eine echte Herausforderung.“

Gleichzeitig wolle man aber ebenso jene Spieler ansprechen, die mit Shootern und First-Person-Spielen nicht allzu viele Erfahrungen gemacht haben und sich eher auf die Geschichte konzentrieren wollen. Dafür gäbe es sogar eine besondere Waffe, die bereits in der E3-Demo aus dem vergangenen Jahr zu sehen war, so Liu weiter:

„Wenn ihr euch an die Demo vom letzten Jahr erinnert, hatten wir eine Waffe namens Smart Gun, die euch beim Zielen hilft. Die Kugeln waren viel langsamer und normalerweise etwas schwächer. Aber wenn das Zielen nicht eure Stärke ist, könnt ihr stets diese intelligente Waffe zur Hand nehmen.“

Cyberpunk 2077 mit dynamischem Wetter

Außerdem kam Liu auf das dynamische Wettersystem in „Cyberpunk 2077“ zu sprechen. Aufgrund des Szenarios könnt ihr euch auf sauren Regen einstellen, bei dem die NPCs natürlich Schutz suchen werden. Denn Night City soll eine vom Klimawandel geplagte Stadt sein, in der Umweltverschmutzung und die globale Erwärmung eine spürbare Rolle spielen werden.

Ziel der Entwickler sei es, eine Welt zu erschaffen, die glaubhaft wirkt. Eine Welt die sich anfühlt, als würden darin tatsächlich Menschen leben und in der ihr wirklich Zeit verbringen möchtet. Deshalb verfügen die NPCs zudem über tägliche Routinen. Wenn ihr einem NPC beispielsweise 15 Stunden lang folgt, werdet ihr beobachten, dass er dieselben Dinge ein paar Mal tut.