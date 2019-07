Cyberpunk 2077 - Entwickler schafft Klarheit: Keine drei Cyberpunk-Spiele in Arbeit

CD Projekt entkräftigt nun die Gerüchte um mehrere „Cyberpunk“-Spiele, die sich aktuell in Entwicklung befinden sollen.

Kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Entwickler CD Projekt Red zurzeit neben Cyberpunk 2077 an zwei weiteren „Cyberpunk“-Spielen arbeite.

Fehlinterpretation

Grundlage für diese Annahme bildete ein Interview-Auszug der polnischen Seite Bankier. Zu allem Überfluss sorgte ein Übersetzungsfehler für die fehlerhafte Interpretation.

Ein Sprecher vom Publisher CD Projekt gab gegenüber PC Gamer nun eine Stellungnahme zu den Gerüchten. Tatsächlich befinden sich zurzeit keine drei „Cyberpunk“-Spiele in Entwicklung. Vielmehr wurde in dem Bericht gesagt, dass drei der Studios von CD Projekt Red mit „Cyberpunk 2077“ beschäftigt sind.

„Zurzeit haben wir fünf Teams, die an Projekten arbeiten. Drei davon fokussieren sich auf die Entwicklung von Cyberpunk 2077. Dazu gehören CD Projekt Red in Warschau und Krakau, die am Hauptspiel tätig sind sowie das Breslau-Studio, bei dem rund 40 Spezialisten mit den Technologien betraut sind.“

Ein anderes Team arbeitet in Warschau an Gwent und das letzte der fünf Studios, Spokko, ist derzeit mit einem unangekündigten Mobile-Projekt beschäftigt, wie CD Projekt weiterhin bekannt gibt. Dies schließe nicht aus, dass noch weitere unangekündigte Projekte in Arbeit sind oder der Entwickler weitere Spiele im „Cyberpunk“-Universum plane. Diesbezüglich gab es allerdings keine Kommentare.