Cyberpunk 2077 - E3-Demo-Gameplay wird öffentlich und Keanu Reeves darf nicht singen

CD Projekt RED will das E3-2019-Gameplay zu „Cyberpunk 2077“ bald der Öffentlichkeit präsentieren. Derweil darf Schauspieler Keanu Reeves, der im Spiel den Rockstar Johnny Silverhand verkörpert, nicht gesanglich zur Musikuntermalung beitragen.

Die polnische Spieleschmiede CD Projekt RED, bekannt für „The Witcher 3“, hat auf der vergangenen E3-Messe in Los Angeles ihr aktuelles Projekt Cyberpunk 2077 präsentiert. Allerdings konnten nur ausgewählte Fachbesucher - darunter wir (siehe Vorschau) - hinter den Kulissen das Material sichten.

Cyberpunk 2077 Wird verschiedene Enden bieten, Fotomodus noch nicht sicher

Dies soll sich zum PAX-West-Event ändern, das am 30. August 2019 in Seattle starten wird. Ende August oder Anfang September soll die E3-Präsentation in Videoform freigegeben werden. Bestätigt wurde das kürzlich von Marcin Momot, dem Community-Manager des Studios, bei Twitter:

It's going to happen exactly during PAX West. :) — Marcin Momot (@Marcin360) 12. Juni 2019

Keanu Reeves würde gern am Soundtrack mitwirken

Wie wir bereits vergangene Woche berichteten, wirkt John-Wick-Star Keanu Reeves an der Vertonung von „Cyberpunk 2077“ mit. Genauer gesagt sprach er die Dialoge für den Charakter Johnny Silverhand ein und stand außerdem für die Motion-Capturing-Aufnahmen der Schlüsselfigur zur Verfügung.

Gern hätte der 1964 im Libanon geborene Schauspieler, der eine kanadische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, jedoch noch mehr Einsatz gezeigt - nämlich als Sänger. Wer jetzt überrascht die Augenbrauen hochzieht, weiß vermutlich nicht, dass Reeves sich bereits seit Jahrzehnten als Musiker betätigt und beispielsweise Bassist in der ehemaligen Rockband Dogstar war.

Cyberpunk 2077 Release für PS5 und Xbox Scarlett nicht ausgeschlossen

Da CD Projekt allerdings bereits eine Rockgruppe für den Soundtrack engagiert hat, bleibt Reeves' Wunsch vorerst unerfüllt. Der nimmt es gelassen:

„Wisst ihr, wir haben ja noch ein wenig Zeit. [...] Vielleicht lässt mich der Frontsänger der Band einen Teil beitragen. Wir werden sehen.“

Näheres werden wir spätestens zur Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ wissen, die am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden soll.