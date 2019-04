Cyberpunk 2077 - Dieses alte Action-Rollenspiel diente als Inspiration

Das heißerwartete „Cyberpunk 2077“ lässt noch eine Weile auf sich warten. In der Zwischenzeit enthüllte der Quest Director des Spiels, welches alte Action-Rollenspiel als Inspirationsquelle diente.

Die The Witcher-Macher von CD Projekt RED sind zurzeit eifrig mit der Entwicklung von Cyberpunk 2077 beschäftigt. Die Fans dürften schon sehr gespannt auf das riesige RPG der polnischen Entwickler sein. Nun erläuterte einer der Entwickler, welches andere Rollenspiel als Inspiration für „Cyberpunk 2077“ diente.

„Vampire: The Masquerade“ als Inspiration

Laut dem Quest Director Mateusz Tomaszkiewicz orientierte er sich während der Entwicklung des kommenden futuristischen Titels, der in Night City spielt, an dem Spiel „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“ von Troika Games. Das Spiel erschien im Jahr 2004 für den PC. Erst vor kurzem wurde mit „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ ein Nachfolger des Action-RPGs durch Publisher Paradox Interactive angekündigt.

Vor allem in Bezug auf die „Non-Linearität“ als Teil des Gameplays und der Handlung sowie des First-Person-Aspekts in einem Rollenspiel stand das alte Action-Adventure Pate. Dies enthüllte Tomaszkiewicz in einem Gespräch mit Areajugones. Für ihn sei das Spiel ein perfektes Beispiel für ein First-Person-Spiel, das er persönlich sehr genossen habe.

In demselben Interview enthüllte Tomaszkiewicz, dass sich die aktuelle Version „Cyberpunk 2077“ erheblich von der bereits bekannten Gameplay-Demo von der E3 letzten Jahres unterscheide. „Cyberpunk 2077“ befindet sich aktuell für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum folgt noch.