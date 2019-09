Cyberpunk 2077 - Ist das der deutsche Synchronsprecher des männlichen V?

CD Projekt RED hat für „Cyberpunk 2077“ offenbar einige hochkarätige Synchronsprecher für die deutsche Lokalisierung am Start. Denn den Sprecher des männlichen V konnten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits enttarnen.

Wer nicht vorhat, Cyberpunk 2077 in der englischen Vertonung durchzuspielen, sondern das futuristische Rollenspiel gerne in der deutschen Muttersprache genießen möchte, könnte vielleicht Interesse an unserer gehörten Entdeckung auf der gamescom 2019 haben. Denn anlässlich unseres heutigen Podcast-Auftakts können wir diese Erkenntnis nun mit euch teilen.

Cyberpunk 2077 Keanu Reeves deutscher Synchronsprecher steht fest!

Wir haben gute Ohren

In der deutschen Präsentation haben wir einen Vorgeschmack auf die Lokalisierung hierzulande erhalten und so konnte unser Redakteur Ben Brüninghaus mit einer Sicherheitsquote von 99 Prozent den deutschen Synchronsprecher von Protagonist V enttarnen.

Der Name: Bjorn Schalla. Der gebürtige Niedersachse mit der markanten, unverkennbaren mittelhohen Stimme ist regelmäßig als Sprecher von Seann William Scott („American Pie“), Casey Affleck („Gone Baby Gone“) und Travis Fimmel („Vikings“) zu hören. Und als V macht er sich ganz ausgezeichnet – zumindest hören wir das so und leaken das Ganze noch einmal in unserem brandneuen Podcast:

Keine offizielle Bestätigung

Von wem V in seiner männlichen Form im Deutschen tatsächlich gesprochen wird, wurde von Publisher CD Projekt bisher nicht offiziell bestätigt. Ihr könnt euch bei dieser Information also ausschließlich auf unser geschultes Gehör verlassen und uns hierbei ein wenig vertrauen.

