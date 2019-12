Cyberpunk 2077 - Deutsche Sprecher: Flavia Vinzens und Björn Schalla als V bestätigt!

Wer spricht V in der deutschen Fassung von „Cyberpunk 2077“? CD Projekt RED hat kürzlich offiziell bestätigt, wer V in männlicher und weiblicher Form verkörpert. Die beiden Sprecher werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit schon einmal gehört haben.

Nachdem es bereits zur gamescom 2019 erste Informationen zum deutschen Synchronsprecher von Johnny Silverhand gab, den Benjamin Völz seine Stimme leiht, gibt es nun eine weitere Ankündigung des polnischen Entwicklerstudios in Hinsicht auf die deutsche Sprecherriege in Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED hat nun offiziell bestätigt, welche deutschen Synchronsprecher den männlichen und die weibliche V vekörpern werden. Bei V in der männlichen Variante gibt Björn Schalla sein Sprechertalent zum Besten, den ihr womöglich schon einmal in „Final Fantasy VII: Advent Children“ als Cloud oder gar als Bucky Barnes in „Avengers: Endgame“ vernommen habt. Außerdem spricht er seit 2015 die überaus beliebte Figur Ragnar Lothbrok in der Wikinger-Serie „Vikings“. Seine Sprecherliste ist jedoch unfassbar lang, hier erfahrt ihr noch mehr.

Die weibliche Version des Hauptcharakters spricht hingegen Flavia Vinzens. Sie hat zum Beispiel Yasmina Rashid in „Mortal Engines: Krieg der Städte“ oder Mick in „Stranger Things“ vertont, während sie außerdem in „Orange is the New Black“ als Ashley zu hören war.

In Hinsicht auf die Videospielwelt ist sie zudem kein unbeschriebenes Blatt, sie arbeitete bereits an der deutschen Lokalisierung von Mass Effect: Andromeda oder Fallout 4 mit. Mehr über Flavia Vinzens erfahrt ihr hier.

Björn Schalla liebt V

In der Ankündigung gibt es sogleich ein Zitat von Björn Schalla zu lesen, der seine Rolle als V als absolut verrückt bezeichnet:

„Als Sprecher kenne ich naturgemäß schon einen Großteil der Story, den ich natürlich weder verraten kann noch werde. Allerdings lässt sich meine Rolle mit nur einem Wort bestens beschreiben: „Grundgütiger!“ – V ist vielschichtiger, als man das auf den ersten Blick meinen kann, seine Aufnahmen fordern uns alles ab. Die Autoren im Entwicklungsstudio sind – und das ist ein Kompliment – absolut irre!“

Laut CD Projekt sind neun lokalisierte Fassungen zum Start des Spiels verfügbar, während eine ganz eigene Abteilung für die Sicherung der Qualität der Lokalisierung zuständig sei. Das habe zur Folge, dass die Qualität ständig ansteige, nicht zuletzt durch Neubesetzungen aufgrund von Gesprächen und des Feedbacks, das sie auf der gamescom sammeln konnten.