Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red wird auf der E3 2019 anwesend sein, neuer Trailer?

Mit neuen Informationen zu Cyberpunk 2077 hält sich Entwickler CD Projekt Red bis jetzt in der Regel eher zurück. Bis auf eine Gameplay-Demo, die im Rahmen der E3 2018 sowie der vergangenen gamescom gezeigt wurde, hagelt es in der letzten Zeit kaum neue Infos. Lediglich über den offiziellen Twitter-Account zu dem Rollenspiel versorgen uns die Entwickler hin und wieder mit Antworten zu häufig gestellten Fragen.

Dadurch wissen wir beispielshalber, dass es wohl keine Alpha- oder Beta-Phase geben wird und das polnische Studio ihn ihrem Spiel auf Mikrotransaktionen verzichtet.

Cyberpunk 2077 Gibt CD Projekt RED bei Twitter einen Hinweis auf den Release-Termin?

Nun haben die Entwickler auf Twitter bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr auf der E3 in Los Angeles vor Ort sein werden. Das dürfte im Grunde also heißen, dass wir im Juni während der Microsoft-Pressekonferenz neue Infos zu dem Sci-Fi-Rollenspiel präsentiert bekommen werden - vielleicht sogar in Form eines frischen Gameplay-Trailers.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year.