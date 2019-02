Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red plant keine Alpha- oder Beta-Phase

Spiele wie Battlefield 5, Anthem oder The Division 2 konnten im Vorfeld der Veröffentlichung von der Community innerhalb verschiedener Testphasen wie einer Closed Alpha oder einer Open Beta angespielt werden. Damit verschaffen sich Spieler nicht nur ein erstes eigenes Bild über das jeweilige Spiel, die Entwickler bekommen dadurch auch wertvolle Daten, die für die weitere Entwicklung und Optimierung der Titel sehr hilfreich sein können.

Bei dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, das derzeit von dem polnischen Entwickler CD Projekt Red entwickelt wird, wird es aber wohl keine Alpha- bzw. Beta-Phase geben. Dies haben die verantwortlichen Entwickler vor kurzem auf Twitter bekannt gegeben.

Ein Twitter-Nutzer stellte im Vorfeld die Frage, wann Cyberpunk in die Alpha bzw. Beta starten wird und ob es eine geschlossene oder öffentliche Testphase sein wird. Die kurze aber klare Antwort darauf war folgende:

We have no plans for closed/open beta.