Cyberpunk 2077 - CD Projekt arbeitet offenbar an drei Cyberpunk-Spielen, Multiplayer wahrscheinlich

Nach „Cyberpunk 2077“ haben die polnischen Entwickler von CD Projekt Red offenbar noch lange nicht genug. Scheinbar arbeitet das Team an drei Spielen im „Cyberpunk“-Universum. Eines davon soll ein Standalone-Mulitplayer-Titel werden.

Das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 ist für Entwickler offenbar erst der Anfang. Wie aus einem neuen Interview hervorgeht, könnte das Studio an insgesamt drei Spielen in dem Universum werkeln. Eines davon soll das sagenumwobene Multiplayer-Spiel sein, das als eigenständiger Titel erscheinen soll.

Cyberpunk 2077 Wie viel Speicherplatz benötigt das Rollenspiel auf der PS4?

Mehr Cyberpunk von CD Projekt

Offenbar befinden sich beim polnischen Studio neben „Cyberpunk 2077“ noch zwei weitere Spiele in dem Universum in Arbeit, das geht zumindest aus einem Interview mit dem polnischen Finanzmagazin Bankier.pl hervor.

Allerdings sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen, da die Übersetzung lediglich von Google stammt. Dort berichtet Adam Kiciński, CEO von CD Projekt, dass das Team derzeit an drei Projekten arbeitet, die in Zusammenhang mit „Cyberpunk 2077“ stehen:

„Wir arbeiten mit drei Teams an drei Cyberpunk-Dingen – das Hauptspiel und zwei weitere. Wir haben derzeit fünf Entwicklerteams und drei davon arbeiten an Cyberpunk.“

Ein Team mit 40 Mitarbeitern arbeitet in Breslau an einem „Cyberpunk“-Spiel, während in Wroclaw ein Multiplayer-Modus zu „Cyberpunk 2077“ entstehen soll.

Weiteres AAA-Rollenspiel bis 2021

Auch Vizepräsident Piotr Nielubowicz bestätigt in dem Bericht, dass das nächste Projekt des Studios im Universum des Science-Fiction-RPGs angesiedelt sein soll und die Strategie vorsieht, ein weiteres AAA-Rollenspiel bis 2021 zu veröffentlichen:

„Unser nächstes Projekt wird auch im Cyberpunk-Universum spielen. Wir arbeiten bereits daran und es ist ein wirklich großes und innovatives Projekt für uns.“

Fans hatten sich nach „Cyberpunk 2077“ auf einen Nachfolger von The Witcher 3 gefreut. Doch dieser lässt offenbar noch ein wenig länger auf sich warten. Bis es so weit ist können wir die Wartezeit allerdings mit der Netflix-Serie zu The Witcher überbrücken.