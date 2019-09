Cyberpunk 2077 - Bereits eure erste Entscheidung hat große Auswirkungen auf das Spiel

Dass Entscheidungen bei „Cyberpunk 2077“ einen großen Stellenwert haben und sich auf das Spiel auswirken, ist bereits seit längerem klar. Jedoch scheint bereits der Prolog ausschlaggebend für den weiteren Story-Verlauf zu sein.

Bei The Witcher 3 war es so und bei Cyberpunk 2077 ist es nicht anders: Große Entscheidungen während des Spiels entscheiden über die weitere Story und kommende Geschehnisse. Bei „Cyberpunk 2077“ fangen diese sehr früh an. Bereits beim Prolog muss man sich für eine von drei Möglichkeiten entscheiden und den bisherigen Lebensweg des Hauptcharakters V auswählen.

Cyberpunk 2077 Ist das der deutsche Synchronsprecher des männlichen V?

Die Wahl der Herkunft beeinflusst die Missionen

CD Projekt RED legt bei „Cyberpunk 2077“ großen Wert darauf, dass sich alles so real wie möglich anfühlt und der Spieler intensiv ins Spiel eintauchen kann. Der Rollenspiel-Effekt wird durch die Wahl der Herkunft und den späteren Entscheidungen noch intensiviert. Es ist mit einem klassischen Rollenspiel zu vergleichen, in dem jede Klasse spezielle Stärken und Schwächen hat. Der Charakter entwickelt sich dadurch in unterschiedliche Richtungen und beeinflusst damit die kommenden Missionen.

Top 10 Die erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamer - September 2019

Das erste Mal könnt ihr „Cyberpunk 2077“ ab dem 16. April 2020 auf PC, PS4 oder Xbox One spielen. Habt ihr schon eine ungefähre Vorstellung, welche Charakterzüge euer V haben sollte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.