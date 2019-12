Cyberpunk 2077 - Ein beeindruckender Bühnenauftritt & Enthüllung einiger Künstler hinter dem Soundtrack

© The Game Awards/CD Projekt

© The Game Awards/CD Projekt

Überraschend und ohne große Ankündigung enthüllte Entwickler CD Projekt RED während der Preisverleihung The Game Awards 2019 die ersten Musiker, die an der musikalischen Untermalung des SciFi-RPGs „Cyberpunk 2077“ beteiligt sind.

Die Preisverleihung der The Game Awards geht 2019 in die mittlerweile sechste Runde und auch dieses Jahr gab es viel zu sehen. Der polnische Entwickler CD Projekt RED ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und sicherte sich mit seinem Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077 einen Platz im Rampenlicht. Neben einer Live-Performance wurden weitere Musiker bekannt gegeben, die am Soundtrack des Spiels mitwirken.

Cyberpunk 2077-Musik: Von Electro, über Punk bis Rap

Für ein gutes Spielfeeling ist neben der Grafik maßgeblich die musikalische Untermalung von Beduetung. Im Rahmen der Game Awards 2019 in Los Angeles gab Entwickler CD Projekt RED nun weitere Bands und Musiker bekannt, die für die Musik im Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ sorgen. Hierbei wurde anscheinend Wert auf eine gewisse Musikvielfalt gelegt, denn von Electro bis hin zu Rap oder sogar Reggae, ist alles mit dabei.

Folgende Musiker wurden mitsamt einem frisch veröffentlichten Trailer vorgestellt:

Refused

Run the Jewels

Grimes

A$AP Rocky

Deadly Hunta

Ilan Rubin

Gazelle Twin

Richard Devine

Nina Kraviz

Deadly Hunta

Rat Boy

Tina Guo

Die weiteren Bands und Künstler werden vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Grimes performt live den Song 4ÆM

Um die große Preisverleihung gebührend zu zelebrieren, hatten die CD Projekt RED-Mitarbeiter eine weitere Überraschung parat. Die Sängerin Grimes, die ihre Stimme dem Popstar Lizzy Wizzy in „Cyberpunk 2077“ leiht, performte den Song „4ÆM“ live auf der Bühne. Passend zu dem Lied lief im Hintergrund ein stimmiges Video, das von der Cyberpunk-Welt inspiriert wurde. Den Liveauftritt möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten:

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia.