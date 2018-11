Cyberpunk 2077 - Die Aufgabe besteht darin, euch selbst zu retten

In den letzten Wochen gelangen immer wieder neue Infos zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red an die Öffentlichkeit.

Beispielsweise ist erst vor kurzem bekannt geworden, dass die Entscheidungen und Handlungen des Spielers Einfluss auf den weiteren Verlauf der Hauptgeschichte, aber auch auf die gesamte Spielwelt haben werden.

Cyberpunk 2077 Wird es einen Multiplayer geben? Neuer Entwickler Digital Scapes an Bord

Nun ist ein weiteres interessantes Detail bekannt geworden, das sich auf die Motivation der Spielfigur im Laufe der Story bezieht. Autor Stanislaw Swiecicki hat in einem aktuellen Interview mit den Kollegen von Games Master über die Aufgabe des Protagonisten gesprochen. Der Spieler muss nicht die Spielwelt oder die Bewohner retten, sondern in erster Linie sich selbst.

"Wir setzen alles daran, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erleben, eine, in der eure Entscheidungen bestimmen, wer euer Charakter wirklich ist", erklärte Swiecicki. "Es steht außer Frage, dass die dystopische Zukunft, in die wir euch bringen, ein dunkler und gewalttätiger Ort ist. Es ist am wichtigsten, dass ihr die Kontrolle darüber habt, wer ihr seid und dass es so bleibt. Ihr versucht nie, die Welt zu retten, es geht immer darum, euch selbst zu retten."