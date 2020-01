Cyberpunk 2077 - Artbook zeigt größeren Ausschnitt der Weltkarte

Vor einigen Wochen wurde uns bereits ein erster Blick auf die Weltkarte von „Cyberpunk 2077“ ermöglicht. Mit den neu veröffentlichten Produktbildern erhalten wir nun allerdings noch eine etwas ausführlichere Sicht auf Night City.

Die Spannung bis zum Release von Cyberpunk 2077 steigt inzwischen ins Unermessliche. Immerhin trennen uns nur noch rund drei Monate von dem neuen CD Projekt RED-Titel. Umso dankbarer sind wir bis dahin für weitere Einblicke in das Spiel, so wie den auf die Weltkarte des dystopischen Rollenspiels.

Die Weltkarte von Cyberpunk 2077

Vor gut einem Monat berichteten wir bereits, dass die Listung bei diversen Händlern uns einen ersten Blick auf das Artbook „The World of Cyberpunk 2077“ und somit auf die Spielwelt des Sci-Fi-Games lieferte. Bis dato lagen die Produktbilder jedoch in keiner guten Qualität vor – das hat sich jetzt geändert:

© CD Projekt

Nach wie vor sehen wir Night City zwar nicht in Gänze, allerdings in besserer Auflösung und weiterer Ausdehnung als zuvor. Vor allem das Ausmaß des westlichen Kartenteils wird nun um einiges besser ersichtlich.

In dieser Deluxe-Edition sind übrigens neben dem Artbook, dem Night City-Cover und dem Graffiti-Schuber noch einige weitere Boni wie Klebetattoos der einzelnen Gangs, ein Johnny Silverhand-Poster und Fahrzeug-Postkarten enthalten.

The World of Cyberpunk 2077 kaufen!*

Erscheinen wird „The World of Cyberpunk 2077“ am 21. April 2020, ist aber bereits jetzt vorbestellbar. Zuvor erscheint „Cyberpunk 2077“ selbst, nämlich am 16. April 2020. Spätestens dann können wir uns endlich einen vollständigen Eindruck der Night City-Map machen.

