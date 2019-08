Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game - Physisches Kartenspiel zum Game angekündigt

In Zusammenarbeit mit CD Projekt RED, kündigt Karten- und Brettspielhersteller CMON ein physisches und eigenständiges Kartenspiel zu „Cyberpunk 2077“ an.

Obwohl Cyberpunk 2077 erst am 16. April 2020 erscheint, ist der Titel bereits in aller Munde. Zur Freude der Fans erhält das Franchise Zuwachs, denn CD Projekt kündigt ein offizielles Kartenspiel zum Game an. Die Spielmechaniken stammen vom preisgekrönten Game-Designer Eric M. Lang.

In „Cyberpunk 2077: Afterlife – The Card Game“ gilt es Banden zu befehligen und neue Mitglieder zu rekrutieren, um so eure Machtposition in Night City zu festigen.

Schlüpft in die Rolle eines Fixers

In „Cyberpunk 2077: Afterlife“ schlüpft ihr in die Rolle eines Fixers. Diese agieren als Drahtzieher und beschaffen mithilfe von rekrutierten Mitgliedern wichtige Informationen. Ausgestattet mit entsprechender Ausrüstung, lassen Fixer ihre Banden verschiedene Aufträge erledigen.

Durch ein individuelles Zug-System werden die Karten aus dem Stapel gezogen. Daraufhin muss der Spieler wichtige Entscheidungen treffen und überlegen, welches Equipment gekauft werden soll und ob es finanziell machbar ist. Erfolgreiche Missionen werden mit der Street-Cred-Währung belohnt.

„Cyberpunk 2077: Afterlife – The Card Game“ erscheint 2020. Wäre das Spiel etwas für euch? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.