Cuphead - Erster Trailer zum DLC The Delicious Last Course, Release verschoben

Eigentlich sollte der DLC The Delicious Last Course zum knackigen 2D-Plattformer „Cuphead“ noch in diesem Jahr erscheinen. Der Release der finalen Erweiterung wurde jetzt aber verschoben, um einen Crunch zu vermeiden. Dafür gibt es einen ersten Trailer zu sehen.

Spätestens mit der Veröffentlichung auf der Nintendo Switch hat sich der knackige Retro-Plattformer Cuphead zum absoluten Indie-Hit gemausert. Die Erweiterung The Delicious Last Course musste nun allerdings um ein paar Monate verschoben werden.

The Delicious Last Course erst 2020

Studio MDHR gibt bekannt, dass der finale DLC The Delicious Last Course nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird. Die Entwickler wollen der Erweiterung zusätzlichen Feinschliff verpassen und eine Überlastung des Teams durch einen Crunch vermeiden.

Chad Moldenhauer, Co-Direktor bei Studio MDHR, dazu:

„Während wir zunächst einen Veröffentlichungstermin der Erweiterung für 2019 angekündigt haben, ist es unsere höchste Priorität sicherzustellen, dass dieses neue Abenteuer dem hohen Maß an Sorgfalt und Qualität entspricht, das wir immer anstreben.“

Gesundheit der Entwickler hat Vorrang

Weiterhin habe laut Moldenhauer die Gesundheit der Entwickler oberste Priorität:

„Darüber hinaus hat uns die Entwicklung des Originalspiels gezeigt, wie wichtig es ist, die Dinge so zu gestalten, dass sie für unser Team gesund und nachhaltig sind. In diesem Sinne nehmen wir uns eine Seite aus dem Buch von Chef Saltbaker und verbringen die notwendige Zeit damit, das richtige Rezept zu finden – dies bedeutet, dass wir die Veröffentlichung von The Delicious Last Course auf 2020 verschieben werden.“

Einen konkreten Termin für den DLC zu „Cuphead“ gibt es bislang noch nicht. Allerdings stimmt ein erster Trailer auf die Erweiterung ein, in dem euch unter anderem eine brandneue Insel und die neue Figur Ms. Chalice erwartet. Erscheinen wird die Erweiterung zeitgleich für PC, Nintendo Switch und Xbox One.