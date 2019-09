CS:GO - Das soll sich am Cache-Remake noch ändern

Am Sonntag wurde das Remake von Cache erstmals allen CS:GO-Spielern präsentiert. Das im Laufe der Tage gesammelte Feedback soll nun gebündelt in weitere Anpassungen der Karte hineinfließen.

Wie Macher FMPONE auf Twitter bekannt gab, sollen bis zum Release am 10. Oktober noch einige Änderungen durchgeführt werden. Ein Großteil der Wünsche kommt direkt von den Profis, die im Rahmen der ESL One New York 2019 erstmals Hand anlegen durften.

Folgende Anpassungen werden bis zum Release erfolgen:

I’d like to thank @ESLCS and NYC for being so kind to myself and @SalGarozzo ❤️



We got a LOT of feedback, thankfully the pro feedback seemed positive! But here’s what we’re going to fix before 10.10.2019 pic.twitter.com/WtfW0RMTOf