CS:GO - Smokes, Molotovs und Granaten werden jetzt für alle Spieler gleich angezeigt

Seit dem Release vor knapp sieben Jahren werden Rauchpartikel von Smokes, Molotovs und HE-Granaten den Spielern unterschiedlich angezeigt. So kann es sein, dass ihr als Zuschauer einen Gegner am Rande der Smoke seht, euer Mitspieler jedoch nicht. Dadurch kann es zu unfairen Situationen kommen, weil man sich gegenseitig sehen sollte, es de facto aber nur einem Spieler möglich ist.

Es ist ein kleines Update, das jedoch Großes bewirkt: Valve hat in der heutigen Nacht diverse Änderungen an CS:GO durchgeführt, die eines der nervenaufreibendsten Probleme im Spiel beheben.

