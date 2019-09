CS:GO - Release-Datum und Optik des Cache-Remakes

Am gestrigen Tag haben wir einen ausführlichen Blick auf die überarbeitete „CS:GO“-Map Cache erhalten. Wann ihr selbst auf der Remake-Karte herumballern dürft, ist nun ebenfalls offenbart worden.

Cache ist wohl eine der beliebtesten Maps in Counter-Strike: Global Offensive. Kein Wunder, dass der Unmut seitens der Spielerschaft groß war, als die Karte in diesem Jahr aus dem offiziellen Map-Pool vorerst entfernt wurde.

Auf der aktuellen ESL One in New York wurden die Überarbeitungen, die Cache in der Zwischenzeit erfahren hat, gestern offiziell präsentiert. Der genaue Release-Tag im Oktober steht nun ebenfalls fest.

CS:GO Cache Remake ist fertig, schon bald spielbar

Das neue Cache

Am 10. Oktober ist es soweit und das farbintensive Cache-Remake wird im Spiel einziehen. Zwar wird die Karte nicht direkt wieder im Wettkampf-Pool von CS:GO aufgenommen, sondern noch einigen Tests ausgesetzt, dass die Map wieder hinzugefügt und dafür eine andere Karte dem Remake-Prozess unterzogen wird, scheint allerdings ziemlich sicher.

Im Übrigen glänzt das alte neue Cache vor allem mit optischen Anpassungen, weniger mit Gameplay-verändernden Neuheiten. Aber seht euch die Map-Tour gerne unterhalb dieser Zeilen selbst an.