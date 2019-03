CS:GO - Neues Update verbessert Performance, überarbeitet Kommunikation

Valve hat ein neues „CS:GO"-Update veröffentlicht, das die Performance spürbar verbessern soll. Dabei soll ein neuer Befehl für die Startoptionen helfen. Außerdem wurden die Kommunikationsmöglichkeiten überarbeitet.

Heute Nacht veröffentlichte Valve ein neues CS:GO-Update, das die Performance des Spiels deutlich verbessern soll. Möglich wird dies durch einen optionalen Befehl, der ab sofort in die Startoptionen hinzugefügt werden kann.

Der Befehl -d3d9ex soll den CPU-Speicher um bis zu 40 Prozent weniger auslasten. Dadurch soll es besonders bei Computern mit schwacher Hardware zu spürbaren Framerate-Verbesserungen kommen.

CS:GO Valve warnt vor Startoptionen, die Lags auslösen können

Das große Versteckspiel

Zudem überarbeitete Valve auf Anregung eines Streamers die Möglichkeiten zur Kommunikation. Ein neuer Reiter in den Spieleinstellungen bietet eine Reihe an Personalisierungsoptionen.

So kann der Spieler fortan ohne Nutzen der Konsole das gesamte gegnerische Team standardmäßig muten. Wer möchte, kann sogar direkt alle Spieler blockieren, die nicht der eigenen Lobby angehören. Zudem können die Avatare versteckt werden und die Namen aller Spieler, die nicht zur eigenen Freundesliste gehören, zu etwas Neutralem geändert werden. Dies ist besonders für Streamer praktisch, um mögliche obszöne Namen oder Bilder zu verstecken.

CS:GO Trust Factor wird überarbeitet und ausgeweitet

Vollständige Patchnotes zum „CS:GO"-Update

GRAPHICS

Added an optional -d3d9ex command line switch to reduce CPU memory use by about 40%. If you encounter graphics problems with this feature, please send an email to [email protected] with the subject “D3D9EX”.

COMMUNICATION OPTIONS

Added communication options in Game Settings which allow the following:

Mute enemy team

Block communication from everyone except players you are friends with or players in your matchmaking party

Hide avatar images

Change names of players not on your friends list to something neutral

MISC

Katowice 2019 comes to a close: Champions and Legends have been engraved on the trophies, and the Katowice 2019 graffiti can no longer be applied in game.

Increased the voting time on official servers before transitioning to the next map.

Fixed a scoreboard case where a player’s rank icons sometimes didn’t get removed when the player was replaced with a bot.