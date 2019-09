CS:GO - Neues Cache-Remake erscheint im Oktober

Das langerwartete Remake der Karte Cache wird im Oktober offiziell erscheinen. Heute Nachmittag können „CS:GO“-Fans derweil einen ersten Blick auf die überarbeitete Version werfen.

Nicht mehr lange, dann erscheint das nächste Remake einer Karte in CS:GO! Wie Ersteller FMPONE jetzt auf Twitter bekannt gab, wird die überarbeitete Version von Cache noch im Oktober veröffentlicht.

Die Macher der Karte wollen die kommenden Wochen nutzen, um das Feedback der Community und Profis zu evaluieren. Es ist also denkbar, dass in naher Zukunft noch einige Änderungen erfolgen werden.

Die Weltpremiere von de_cache

Eine Menge Feedback sollte es übrigens definitiv geben, denn am heutigen Nachmittag wird das Cache-Remake erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Showmatch im Rahmen der ESL One New York 2019 dient dabei als große Bühne, die Spieler können zudem auch selbst Hand anlegen.

Um 17:35 Uhr deutscher Zeit findet das Showmatch zwischen den folgenden beiden Teams statt: