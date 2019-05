CS:GO - Großes Update fügt neue Gefahrenzone-Karte hinzu

Valve hat ein neues Update zu „Counter-Strike: Global Offensive“ veröffentlicht. Darin wird die neue Sirocco-Karte dem Gefahrenzone-Modus hinzugefügt. Das Battle-Royale-Spielprinzip wird im Zuge dessen mit neuen Regeln und Items erweitert.

Die Gefahrenzone aus Counter-Strike: Global Offensive betritt im Battle-Royale-Bereich neues Territorium. In einem größeren Update, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch veröffentlicht wurde, wurde deshalb eine neue Karte veröffentlichte.

In Sirocco erwartet euch eine Karte, die sich in vielerlei Hinsicht von der bereits vorhandenen Blacksite unterscheidet. Die in einem an Dust 2 erinnernden Ambiente gelegene Region weist zahlreiche offene Areale auf, verfügt aber auch über eine Vielzahl an Kasbahs, Dörfern und Untergrundpassagen. Blacksite wird im Zuge dessen für einige Zeit nicht im Gefahrenzone-Modus zur Verfügung stehen.

CS:GO Cache ist raus, Vertigo ist drin

Neue Items, neue Funktionen

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Karte wurde der Gefahrenzone-Modus auch spielerisch überarbeitet, wobei das übliche Battle-Royale-Spielprinzip größtenteils erhalten bleibt. Unter anderem kann ein Spieler jederzeit respawnen, solange der eigene Squad noch am Leben ist. Der Ort zum Spawnen kann frei gewählt werden.

Außerdem kann vor dem Spielstart zwischen verschiedenen Perks (Exojump, Sprungmine, Fallschirm, Heilspritze und Taser) ausgewählt werden, die in Form eines Start-Items daherkommen. Weitere Gegenstände sollen im Laufe der kommenden Wochen erscheinen, zu denen unter anderem ein Schild, eine Drone und ein Geldbonus gehören.

Des Weiteren können Squad-Spieler jetzt untereinander kommunizieren, indem sie die mittlere Maustaste (also das Mausrad) drücken. Dadurch erfolgt ein Ping innerhalb der Spielwelt, der auf bestimmte Objekte hinweist. Zudem existiert nun ein Radmenü zur schnellen Auswahl von Waffen oder Granaten, das komplett anpassbar ist.