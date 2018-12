CS:GO - Großer Teaser veröffentlicht: Hinweis auf neue Operation?

Valve hat auf dem offiziellen Twitter-Account von CS:GO einen Teaser veröffentlicht. Darin wird ein großes Update für Mittwoch angedeutet. Handelt es sich um die langersehnte neue Operation?

Die Fans von CS:GO befinden sich aktuell in Aufruhr. Grund dafür ist ein geheimnisvoller Tweet, den Entwickler Valve auf dem offiziellen Twitter-Account veröffentlichte.

In der Nachricht fragt Valve, was die Spieler am Mittwoch tun würden. Gleichzeitig färbte Valve den Hintergrund in ein simples Schwarz ein und wechselte das Profilbild in ein blutrotes Logo.

Update mit neuer Operation?

Spieler vermuten angesichts des Teasers, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein großes Update erscheinen wird. Darin könnte endlich eine neue Operation enthalten sein, nach der sich die Community seit langer Zeit sehnt.

Bei einer Operation handelt es sich um ein Event, das mitsamt mehrerer Herausforderungen und teilweise auch neuen Modi daherkommt. Spieler werden für das Lösen von Quests belohnt und dürfen sich auf mehreren von der Community erstellten Karten in offiziellen Modi messen. Die letzte Operation endete im November 2017, bis heute wurde keine neue gestartet. In der Vergangenheit lag die Zeit zwischen zwei Operations oftmals bei wenigen Wochen, sodass die aktuelle Pause ungewöhnlich lang ist.

Entwickler bei Test erwischt

Besonders interessant ist, dass vor wenigen Stunden ein CS:GO-Entwickler dabei beobachtet wurde, wie er eine bislang unbekannte Karte spielt. Diese hört auf den Namen Blacksite und soll Teil eines Survival-Modus sein.

Ein solcher Modus ist bislang nicht in CS:GO vorhanden, auch wenn über ihn bereits seit längerer Zeit spekuliert wird. Mehrere Updates teaserten ihn in diversen Codezeilen an, ohne dass konkrete Informationen bekannt wurden.

