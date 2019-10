CS:GO - Mit diesen alten und neuen Inhalten feiert Valve 20 Jahre Counter-Strike

20 Jahre Counter-Strike: Das muss gefeiert werden! Das dachte sich Valve offenbar ebenfalls und veröffentlichte mit dem Update am gestrigen Tag einige neue alte Inhalte für „CS:GO“.

Mit der CS20-Kollektion werden zahlreiche neue Waffenskins in den aktuellsten CS-Ableger Counter-Strike: Global Offensive implementiert, um das 20-jährige Jubiläum der Ego-Shooter-Reihe gebührend zu zelebrieren. Gleichzeitig findet damit eine alte Waffe wieder ins Spiel und das überarbeitete Cache hüpft offiziell auf die Casual-, Deathmatch-, und Scrimmage-Server.

Kompetitiver Spaß seit 1999

Wer seit Counter-Strike 1.6 dabei ist, kann sich vielleicht noch an das Messer erinnern, mit dem man einst herumgespielt hat. Genau dieses Knife kann nun in 13 verschiedenen Variationen und neben 17 weiteren retroesken Waffenskins aus der neuen CS20-Kiste gezogen werden. Hinzu kommt eine Aufkleberkapsel, die sich thematisch vor allem den großen Momenten der Counter-Strike-Geschichte widmet.

Wer sich sowohl Messer als auch Waffen in allen Variationen einmal genauer ansehen möchte, kann die Galerien unterhalb dieses Beitrags durchklicken und sich von der Geburtstags-Case überzeugen lassen.

CS:GO Das soll sich am Cache-Remake noch ändern

Altes und Neues vereint

Mit der Aufarbeitung der CS-Historie kommt die überarbeitete Cache-Map bei diesem Update natürlich sehr gelegen. So könnt ihr die Karte ab sofort wieder im Gegelegenheits-, Trainings- und Deathmatch-Modus spielen – in den offiziellen Map-Pool ist sie allerdings noch nicht wieder zurückgekehrt. Dort thront an dessen ehemaliger Stelle weiterhin das mehrfach aktualisierte Vertigo.

In den nächsten Wochen können noch einige Inhalte anlässlich des Jubiläums folgen. Wie findet ihr das Update zum 20. Counter-Strike-Geburtstag bisher? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.