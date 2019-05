CS:GO - Cache Remake ist so gut wie fertig, neues Update

Alle „CS:GO“-Spieler dürfen sich schon bald auf das Remake der Cache-Karte freuen. Wie der Entwickler bekannt gab, soll der Großteil bereits erledigt worden sein. Ein Releasetermin steht derweil noch nicht fest.

Eine der langlebigsten und beliebtesten CS:GO-Karten erhält schon in Bälde ein Remake. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass die Arbeiten an Cache inzwischen so gut wie abgeschlossen sind.

Wie der Entwickler „FMPONE“ auf Twitter erklärte, soll der Großteil mittlerweile fertiggestellt worden sein. Nur noch einzelne Aspekte der Karte, wie der T-Spawn oder Sunroom müssen noch überarbeitet werden. Allerdings bleibt vorerst unklar, wann genau das Ende eigentlich erreicht ist.

Ein neues CS:GO-Update ist da

Heute Nacht wurde zudem ein neues „CS:GO“-Update veröffentlicht, das sich vor allem einigen Karten annimmt. Die größten Änderungen wurden auf Vertigo getätigt, wo man die komplette A-Bombsite angepasst hat. So ist die Rampe jetzt schmaler und ein neues Loch wurde in die Wand eingefügt, mit der man von der Site direkt auf die Rampe schauen kann.

Außerdem kehrt die Blacksite-Gefahrenzone-Karte zurück und befindet sich fortan in einer Rotation mit Sirocco. Alle 25 Minuten wird gewechselt, welche Karte zum Spielen zur Verfügung steht.

CS:GO Update bringt zahlreiche neue Features