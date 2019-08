CS:GO - Cache Remake ist fertig, schon bald spielbar

Das Remake von Cache scheint fertiggestellt zu sein. Eine erste spielbare Version soll wohl im Rahmen eines weiteren „CS:GO“-Turniers stattfinden.

Nach monatelanger Entwicklungszeit scheint CS:GO-Mapper FMPONE endlich das Remake der Karte Cache fertigestellt zu haben. Dies geht aus einem Teaser hervor, der von ihm in Zusammenarbeit mit der ESL veröffentlicht wurde.

Auf Twitter veröffentlichte ein offizieller Account der ESL ein Bild der Cache-Minimap, auf dem sämtliche Bereiche mit einem grünen Haken markiert sind. An den Tweet wurde zudem ein Apfel-Emoji drangehängt – wohl symbolisch für den „Big Apple“, die Stadt New York und somit die Ende September stattfindende ESL One New York.

Cache-Remake auf der ESL One New York?

Angesichts der überaus offensichtlichen Komposition des Tweets lässt sich erahnen, dass das Cache-Remake erstmals auf dem ESL-Turnier gezeigt wird. Denkbar wären aber auch dedizierte Anspielstationen. Unklar ist, ob die Beta-Version des Remakes im Vorfeld oder währenddessen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

Dass es sich nicht um einen Alleingang der ESL handelt, geht im Übrigen aus dem Twitter-Account von FMPONE selbst hervor. Der retweetete den Teaser, ohne sich näher zu äußern, und antwortete scherzhaft auf einige Antworten.

