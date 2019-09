CryEngine - Tech-Trailer: So beeindruckend präsentiert sich Cryteks Engine in der neuesten Version

Ein aktueller Tech-Trailer zeigt die neue Version 5.6 der CryEngine und die damit zusammenhängenden neuen Features. Wir bekommen darin einige beeindruckende Szenen aus verschiedenen Spielen wie dem erst kürzlich offiziell veröffentlichen „Hunt: Showdown“ zu sehen.

Kaum einer wird früher nicht mit staunendem Blick den ersten Crysis-Ableger gespielt haben. Wobei, eigentlich nur dann, wenn der eigene Rechner dazu überhaupt in der Lage war - und das war wohl kaum ein PC. Schließlich bringt der Ego-Shooter des Frankfurter Spieleentwicklers in entsprechender Auslösung und mit hohen Grafikdetails selbst heute noch potente Hardware ordentlich zum Schwitzen.

Doch natürlich hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur die Hardware stark verbessert, auch die unterschiedlichen Spiele-Engines haben mittlerweile noch deutlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um ein möglichst realistisches Spiel auf den heimischen Monitor oder Fernseher zu zaubern.

Die CryEngine in Version 5.6

In einem neuen Tech-Trailer hat Crytek nun die CryEngine in der Version 5.6 vorgestellt, die mit über 1.000 Änderungen daherkommt und zahlreiche neue Features im Gepäck hat. Dadurch bekommen auch andere Spieleentwickler, die diese Engine nutzen, deutlich mehr Power in die Hände. Außerdem soll die Erstellung von Spielen nun noch einfacher und vor allem schneller gelingen.

Einer der aktuellen hauseigenen Titel, der mit der CryEngine läuft, ist der Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown, der am 27. August 2019 offiziell veröffentlicht wurde.

Doch die meisten Spieler würden sich wohl eher über einen neuen Crysis-Ableger freuen. Aber wohl weniger wegen der Story, sondern viel eher als neue Grafikreferenz und Benchmark-Test, um die eigene Hardware an ihre Grenzen zu bringen.

Offizielle Informationen zu einem „Crysis 4“ gibt es derzeit allerdings nicht.

Wie gefällt euch dieser Tech-Trailer? Lasst uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren wissen.