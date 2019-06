Crash Team Racing Nitro-Fueled - Gute Test-Wertungen: Übersicht zu den internationalen Reviews

Kurz nach dem Release von „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ fallen die ersten Reviews für den Titel recht positiv aus. Wir haben uns einmal angeschaut, wie die Bewertungen derzeit aussehen.

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ ist ein Kart-Rennspiel von Beenox und ein Remake vom Naughty Dog-Original „Crash Team Racing“ für die PlayStation. Zusätzlich findet man im Spiel weitere Elemente von den Spielen „Crash Nitro Kart“, „Vicarious Visions“ und „Crash Tag Team Racing“.

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ erschien am 21. Juni 2019 für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die Reaktionen auf den Titel fallen recht positiv aus, viel Lob gab es von GamesRadar+. Sie sagen, Beenox hätte es geschafft, das Original zu übertreffen und es wäre an der Zeit Mario Kart den Platz streitig zu machen.



Wir geben euch in unserer Liste eine Übersicht über den derzeitigen Stand. Viele Reviews sind noch in Arbeit und könnten sich noch ändern.

Metacritic Durchschnittswertung: 84

GamesRadar+ : 100

: 100 Jeux Video : 90

: 90 Atomix : 90

: 90 Gamesplanet : 90

: 90 Digitally Downloaded : 90

: 90 XGN : 88

: 88 The Games Machine : 88

: 88 IGN : 82

: 82 Gamespot : 80

: 80 Game Informer : 80

: 80 GamePro: 76

