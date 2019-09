Cosplay - Wundervoll inszeniert: Nezuko-Cosplay aus Demon Slayer überzeugt

Die Anime-Community liebt „Demon Slayer“ und ein Charakter hat es den Zuschauern ganz besonders angetan. Nezuko Kamado erfreut sich reger Beliebtheit. Wir haben ein Cosplay gefunden, das überaus authentisch zum Leben erweckt wurde und auf den Bildern wundervoll inszeniert erscheint.

Aktuell trendet der Anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) auf allen Plattformen ordentlich durch. Neben Protagonist Tanjiro Kamado hat es eine weitere Hauptfigur den Zuschauern ganz besonders angetan. Die kleine Schwester des Angehörigen der „Demon Slayer“-Truppe, Nezuko Kamado, die ironischerweise ein Demon respektive Teufel ist, wird von allen geliebt.

Cosplay Dieses täuschend echte Godzilla-Kostüm erregte Aufmerksamkeit

Doch obgleich der Umstand, dass der junge Kämpfer, der gegen die Teufel antritt, einen Teufel an seiner Seite mit sich führt, auf den ersten Blick recht verwirrend erscheinen mag, hat dies natürlich eine gewaltige Auswirkung auf den Handlungsbogen.

Nezuko sorgt immer wieder für Kontroversen, doch in einer Hinsicht scheinen sich zumindest alle einig zu sein: Der Charakter verfügt über ein ganz zauberhaftes Design. Hier gilt es zu erwähnen, dass das Charakterdesign von Matsushima Akira stammt, der unter anderem bei „Naruto“ als Animation Director zur Seite stand oder bereits bei der „Tales of“-Reihe diverse Charaktere entworfen hat.

Nezuko-Cosplay überzeugt

Bei den Fans hat sie sich bereits nach nunmehr 23 Episoden einen Weg in die Herzen gebahnt. Einige Cosplay-Künstler zollen ihren Tribut mit einem entsprechenden Outfit. So auch die Künstlerin Amelia Khor (via ameliakhor0116), die jüngst einige Bilder auf ihrem Instagram-Account gepostet hat:

Mit der Hilfe des Fotografen Trong Navamarat (via butterfileartist) liefert sie nun ein paar visuelle Eindrücke des aktuell sehr gefragten Charakters. Dabei stechen die teuflischen Augen und das unverkennbare Bambusröhrchen ins Gesicht, während der Rest ein durchaus stimmiges Gesamtbild des Charakters ergibt.

Ebenfalls positiv mutet die Szene des folgenden Bildes an, die an die kindliche Version von Nezuko angelehnt zu sein scheint, wenn sie sich in der Transportkiste aufhält. Es scheint gar so, als rage sie aus einer Kiste wie im Anime empor, obgleich es sich hierbei um eine Tür handelt.

Was haltet ihr von der Arbeit? Lasst es uns gerne unterhalb in den Kommentaren wissen. Wir wünschen allen Zuschauern am 14. September 2019 erst einmal viel Spaß mit der 24. Episode von „Demon Slayer“, die ihr hierzulande unter anderem auf Wakanim mit deutschen Untertiteln schauen könnt.

Cosplay Lifeline aus Apex Legends von Kay Bear überzeugt sogar Entwickler