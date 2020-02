Cosplay - The Witcher 3: Geralt und Ciri im perfekten Cosplay vereint

Es ist ein Treffen der Giganten: Ben „Maul Cosplay“ Bergmann und Ilona „Sladkoslava“ Bugaeva haben für ein Shooting in Deutschland zusammengefunden und das wohl schönste Cosplay-Gespann als Geralt von Riva und Ziehtochter Ciri abgegeben.

The Witcher 3: Wild Hunt hat nun schon beinahe fünfe Jahre auf dem Buckel und dennoch können wir uns an Ben Bergmann aka Maul Cosplay in der Cosplay-Montur des Geralt von Riva eindeutig nicht sattsehen. Doch nicht weniger talentiert und wandelbar ist Ilona Bugaeva alias Sladkoslava, die bereits Yennefer von Vengerberg und Triss Merigold beeindruckend verkörpert hat.

In Deutschland sind sich die beiden Cosplay-Größen, die sonst tausende Kilometer voneinander trennen, nun endlich einmal begegnet und haben sogleich ein ikonisches Bild von Andreas „eosAndy“ Krupa anfertigen lassen.

Geralt und Ciri vereint

Während Ben Bergmann darauf in der beliebten Optik des Hexers Geralt zu sehen ist, schlüpfte Ilona Bugaeva diesmal in die Rolle der Ciri. Das Ergebnis zeigt ein einmaliges Foto der beiden „The Witcher 3“-Charaktere, das sich absolut sehen lassen kann:

Unter dem Bild verspricht uns Bergmann außerdem, dass Bugaeva in der Realität ebenso gut aussieht wie auf ihren Bildern – das glauben wir ihm aufs Wort und freuen uns mit ihm, dass das langersehnte Treffen mit der russischen Cosplayerin endlich stattgefunden hat. Vielleicht weckt so nicht nur die The Witcher-Serie die Lust, sich noch einmal den Spielen von CD Projekt RED zuzuwenden.

