Cosplay - Wie würde Sanji als weibliche Figur in One Piece aussehen?

Was wäre, wenn die Strohhutbande einen weiblichen Koch in der Crew hätte? Wie würde Sanji als Frau aussehen? Cosplay-Künstlerin Sammyscosplay transportiert den Charakter mit einem Gender-Spin in die Realität.

Der ewige Fanliebling Sanji Vinsmoke, auch bekannt als Schwarzfuß Sanji, macht als Smutje bei der Strohhutpiratenbande im Manga und Anime One Piece einen guten Job. Sein Essen hält die Crew bei Laune und obendrauf kickt er mit seinen Beinen alles ins Nirvana, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein reger Gewinn für die ganze Piratenbande also.

Sanji als Frau

Aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was wäre, wenn sich Eiichiro Oda dazu entschieden hätte, Sanji als weiblichen Charakter zu zeichnen? Wie würde Sanji wohl als Frau aussehen?

Cosplay-Künstlerin Sammyscosplay hat sich dieser Frage angenommen und sich in ein Crossplay respektive Genderbend-Cosplay geschmissen. Das Ergebnis ist sehr nahe am Original, nur eben, dass Sanji in der gezeigten Version eine Frau wäre. Auf ihrer Fotomontage erkennen wir ihre Sanji von der alltäglichen Seite. Dieser hält nämlich den halben Tag über nach hübschen Frauen Ausschau, während ihm vor Aufregung und der Überwältigung seiner Gefühle zumeist das Blut aus der Nase schießt.

Aber was ist eigentlich Crossplay und Genderbend-Cosplay? Crossplay steht für geschlechterübergreifende Cosplays, also Cosplays mit einem Gender-Tausch. Es setzt sich aus den englischen Wörtern „crossdressing“ und „cosplay“ zusammen und ist in der Cosplay-Szene mittlerweile ein gängiger Begriff. Dabei gibt es die female-to-male-Cosplays (kurz FtM), bei denen eine Frau einen männlichen Charakter darstellt und die male-to-female-Cosplays (MtF), bei denen Männer in die Haut einer weiblichen Figur schlüpfen.

Beim Genderbend-Cosplay geht es sogar noch eine Stufe weiter. Hier wird eine Figur in eine vollwertige Version des anderen Geschlechts transformiert, was über das bloße Verkleiden hinausgeht. Hier möchte sich ein Mann zum Beispiel nicht nur wie Sailor Moon anziehen, sondern sie viel mehr in eine männliche Version ihrer Selbst verwandeln.

