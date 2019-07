Cosplay - Personifizierte Pokémon: Lapras und Bisaflor erwachen zum Leben

Pokéball, los! Dachte sich der Meistertrainer. Doch seine Pokémon scheinen verändert. Vermenschlicht. Was ist hier geschehen? Ein neuer Trend tut sich im Cosplay-Kosmos auf und Pokémon spielen eine große Rolle.

Hin und wieder beeindruckt die Cosplay-Welt mit kreativen Talenten, die sich an ganz besondere Cosplay-Arbeiten wagen. Heute gibt es erneut ein paar Kreationen, die sich an das Pokémon-Franchise anlehnen – hierbei handelt es sich um einen aufstrebenden Trend, der immer beliebter zu werden scheint in der Cosplay-Community.

Aus dem Pokéball in die Realität

Dieser Meisterball flog direkt aus dem Anime durch den Fernseher in die Realität und das Ergebnis könnte bezaubernder nicht sein. Die Cosplay-Künstlerin Rebecca Sue hat sich an ein Lapras-Outfit versucht. Das Ergebnis seht ihr hier (für größere Ansicht aufs Bild klicken, so gelangt ihr direkt zum Instagram-Kanal):

Und an anderer Stelle hat Lisa Mancini ein ganz besonderes Pokémon zum Leben erweckt. Die Rede ist von Bisaflor, das heute immer noch als Liebling bei vielen Pokémon-Fans fungiert, also eine weitere Pokémon-Adaption, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann.

Die Waffen erinnern an die kommenden Games Pokémon Schwert & Schild und verleihen dem Pokémon einen kriegerischen Anstrich. Der Schild stellt dabei die notorische Blüte der Riesenrafflesie von Bisaflor dar, während weitere Details bedacht wurden, die an das Pflanzen-Pokémon erinnern:

Lisa Mancini machte bereits vor einiger Zeit mit ihrer Interpretation von Apex Legends-Champion Wraith auf sich aufmerksam.

Bei beiden Cosplays wird deutlich, dass die Ausarbeitung eine Personifikation der jeweiligen Pokémon erfordert, was zu individuellen Elementen in ihren Designs führen muss. Eine wahre Herausforderung also, denn die Kostüme können in dem Fall nicht ohne Weiteres nachgestellt werden, wie es beispielsweise bei einer humanoiden Vorlage wie zum Beispiel Mario oder Zelda der Fall wäre. Aber das macht es am Ende wohl umso spannender. Was meint ihr?

Erst kürzlich berichteten wir zudem über das neue Starter-Pokémon Chimpep, das ebenfalls bereits zum Leben erweckt wurde. Mehr zum Thema Cosplay findet ihr auf unserer Themenseite.

