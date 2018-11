Cosplay - Das ist das offizielle Cosplay zu Ashe, der neuen Overwatch-Revolverheldin

Die Künstlerin Karolina Lefay zeigt sich im offiziellen Cosplay zur neuen Heldin Ashe aus Overwatch. Blizzard hat Henchmen Studios abermals mit einem Auftrag betraut, der die Enthüllung des Ashe-Cosplays zur passenden BlizzCon-Ankündigung bereithielt.

Parallel zur Ankündigung von Held 29 in Overwatch, Revolverheldin Ashe, gibt es die Enthüllung des ersten und offiziellen Ashe-Cosplays. Blizzard arbeitet hier abermals mit den Henchmen Studios zusammen, die die entsprechenden Kleidungsstücke und eine Replika der Waffe angefertigt haben.

Cosplay Bekannter Geralt-Cosplayer ''Maul Cosplay'' veröffentlicht Song für Cosplayer

Ashe erwacht zum Leben!

Dass Blizzard auf der diesjährigen BlizzCon mit Ashe in physischer Form auftrumpft, dürfte dabei die Wenigsten überraschen. So setzt das Entwicklerstudio großen Wert auf die Cosplay-Community und hat bereits in den Vorgängerjahren der BlizzCon Henchmen Studios damit betraut, die Charaktere authentisch zum Leben zu erwecken.

Die Ergebnisse brachten einen überraschend realistischen Doomfist und eine nahezu perfekte Moira zum Vorschein. Hier seht ihr die besten Cosplays von der BlizzCon 2017:

Cosplay Die besten Cosplays von der BlizzCon 2017

In diesem Jahr gibt es demnach Ashe zu sehen, die Moira oder Doomfist in nichts nachsteht. Modell steht hier die Cosplayerin Karolina Lefay. Das Cosplay seht ihr im folgenden Video. Was haltet ihr von dem Ergebnis? Teilt uns eure Meinung gerne unterhalb der News im Kommentarbereich mit.

Cosplay Die besten Rainbow Six Siege-Cosplays

Cosplay Atemberaubend: Die besten Game of Thrones-Cosplays