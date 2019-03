Cosplay - Maul Cosplay erweckt Scorpion aus Mortal Kombat 11 zum Leben

Die Cosplay-Szene ist bei Neuerscheinungen im Gaming-Bereich immer ganz heiß auf neue Figuren und Charaktere, die in Eigenkreation adaptiert werden können. Dieses Mal trifft es Scorpion, wie wir ihn in seinem neuen Gewand im kommenden Kampfprügler Mortal Kombat 11 zu Gesicht bekommen werden - Maul Cosplay hat das Remake des Charakters schon jetzt zum Leben erweckt.

Der neue Prügelspaß Mortal Kombat 11 steht in den Startlöchern. Immer mehr Charaktere werden bestätigt, während sich inhaltlich einiges ändern wird.

Cosplay Das ist das offizielle Cosplay zu Ashe, der neuen Overwatch-Revolverheldin

Sub-Zero und Scorpion zählen für viele Spieler mit zu den beliebtesten Charakteren aus dem „Mortal Kombat“-Universum. In der Cosplay-Szene sind diese Figuren ebenfalls sehr beliebt. Unter anderem hat der bekannte Cosplayer und Stantmen Ben Bergmann alias Maul Cosplay nun für eine ganz besondere Inszenierung von Scorpion gesorgt.

Seine Adaption lehnt sich nämlich an das neue Design des Charakters aus „Mortal Kombat 11“ an. Er erweckt Scorpion authentisch zum Leben. Wir haben nachfolgend ein Bild von Maul Cosplay als Scorpion eingebunden. Doch am besten schaut ihr direkt auf seinem Instagram- und Facebook-Account vorbei. Hier gibt es noch mehr tolle Eindrücke von seiner neuen Cosplay-Kreation.

Die eingebundenen Bilder stammen vom bekannten Szenefotografen eosAndy. Hier geht es zu den entsprechenden Seiten:

© Maul Cosplay / eosAndy

Davon ab könnt ihr hier mehr über Maul Cosplay nachlesen, der schon des Öfteren auf sich aufmerksam gemacht hat:

Cosplay Bekannter Geralt-Cosplayer ''Maul Cosplay'' veröffentlicht Song für Cosplayer

Mehr zum Thema Cosplay: Nur bei uns, die schönsten Aloy-Cosplays und mehr!

Cosplay Einfach bezaubernd: Die schönsten Aloy-Cosplays

Cosplay Die besten Rainbow Six Siege-Cosplays