Cosplay - Lifeline aus Apex Legends von Kay Bear überzeugt sogar Entwickler

Die Cosplay-Community rund um Apex Legends ist aktiv geworden. Die ersten Cosplays sind da und überzeugen nicht nur die Fans des Spiels, sondern zum Teil auch die Entwickler höchstselbst.

Insbesondere jene Spiele, die mit spezifischen Helden, Champions oder mit Legenden wie in Apex Legends daherkommen, bieten viel Raum für künstlerische Einlagen der Community. Die aktuellen Legenden im neuen Battle-Royale-Titel von Respawn Entertainment könnten in puncto Artdesign unterschiedlicher nicht sein.

Lifeline-Cosplay überzeugt Entwickler

Doch welchen Charakter die Spieler von „Apex Legends“ am Ende auch auswählen mögen, jeder hat so seine ganz eigenen Vorteile im Kampf und schließlich kommt es natürlich auf den individuellen Spielstil an. Doch Cosplayer auf der ganzen Welt sind bereits aktiv geworden und teilen ihre Kunst favorisierter Legenden mit der Community.

Cosplay-Künstlerin Kay Bear hat ganz besonderen Gefallen an Lifeline gefunden. Sie hat die Support-Legende zum Leben erweckt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Sie schreibt im zugehörigen Twitter-Posting:

„Come and get ya birthday present ;) Lifeline cosplay made by me!“

Doch nicht nur ihrer und der weltweiten Community gefällt das Cosplay. Sie konnte sich neben rund 9.200 Retweets und 58.500 Likes auf Twitter sogar an dem Zuspruch der Entwicklergröße Vince Zampella erfreuen. Er schreibt, dass auch er das Cosplay liebe.

Zampella ist seines Zeichens CEO von Respawn Entertainment und als Branchenveteran für unzählige Multiplayer-Shooter wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ verantwortlich.

Wir haben euch das Vergleichsbild zum Original nachfolgend für euch eingebunden: