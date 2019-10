Cosplay - Jessica Nigri erweckt Lauchzelot zum Leben

Lauchzelot, das neueste Pokémon aus dem gleichnamigen Franchise, das exklusiv für Pokémon Schwert erscheint, hat nach seiner Vorstellung ganz schön Aufsehen erregt im Netz. Die Pokémon-Fans zeigten sich durchweg beeindruckt von der neuesten Kreation. Die offizielle Ankündigung sorgte sogar für eine Reihe an künstlerischen Kreationen, die dem Pokémon allesamt ihren Tribut zollen sollen:

Pokémon Schwert und Schild Die Fans feiern Lauchzelot

Schnell bahnte sich Lauchzelot einen Weg in die Herzen der Pokémon-Fans und so sollte es nicht allzu lange dauern, bis die ersten Cosplays von der Weiterentwicklung Porentas das Licht der Welt erblickten.

So wirft sich nun die Cosplay-Ikone Jessica Nigri in Schale und präsentiert gemeinsam mit ihrem Fotografen Martin Wong ihre eigene Real-Life-Adaption von Lauchzelot. Sie erweckt das Wildenten-Pokémon aus der Galar-Region buchstäblich zum Leben. Ihre künstlerische Darbietung überzeugt wie so oft mit eigenen Ideen und einem stimmigen Gesamtbild. Hier seht ihr ihre Interpretaion von Lauchzelot:

✨🌿⚔️SIRFETCH’D! ⚔️🌿✨



I S2God THIS WAS SUPPOSED TO BE A SHITTY ONE DAY MEME COSTUME



⚠️2K RTs FOR EXTRA LEWD BIRD VERSION ⚠️



COSTUME: Me!❤️

📸: @MartinWongPhoto

Huge thanks to @starpyrate @ZachFischer @aconsultingmind @LadyBlazey @firecatrich for contributing design ideas! pic.twitter.com/kwX3b7BfeM