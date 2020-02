Cosplay - Ikone Jessica Nigri wird zum Mandalorianer, Baby Yoda darf nicht fehlen

Nachdem Jessica Nigri zuletzt mit ihrer Darbietung als Lauchzelot aus Pokémon Schwert überzeugte, begibt sie sich nun an die Seite von Baby Yoda. Die Cosplay-Ikone schlüpft kurzerhand in das Gewand des Mandalorianers.

Cosplay Jessica Nigri erweckt Lauchzelot zum Leben

Es handelt sich hierbei um das Outfit von Mando, wie er gemeinhin in der „Star Wars“-Serie The Mandalorian genannt wird, während The Child zum Teil des Cosplays wird.

Jessica Nigri beweist damit einmal mehr ihr künstlerisches Gespür für Interpretationen zeitgemäßer Popkultur, während Martin Wong abermals seine fotografischen Künste zur Schau stellen darf:

This is the way...

I am so excited to share my #Mandalorian cosplay with you all! I. AM. SO. PROUD. AHHHH

Photo @MartinWongPhoto



I am currently putting together a massive time-lapse creation video for u guys to see the full process, in the mean time here's mini rundown! cont... pic.twitter.com/zY0JJHeQSh