Cosplay - Drefan Cosplay als Akainu (Sakazuki) passend zum 20. Geburtstag von One Piece

One Piece sucht den Cosplay-King! Passend zum 20. Geburtstag gibt es eine Aktion innerhalb der „One Piece“-Community, die eine besonders ausgefallene Kreation zum Cosplay-King küren möchte.

Unter anderem nimmt Drefan mit seinem Meisterwerk Akainu (Sakazuki), dem Flottenadmiral der Marine, aus dem Manga und Anime „One Piece“ an dem internationalen Cosplay-Contest teil. Eine Figur, die in der Szene eher selten als Vorlage für ein Cosplay gewählt wird. Doch der Bodybuilder Drefan weiß ihn adäquat zu verkörpern.

Was haltet ihr von seiner Arbeit? Wir haben nachfolgend den entsprechenden Tweet mit den Bildern eingebunden.

8月3日(土)に世界コスプレサミット2019の『ワンピース コスプレキンググランプリ』



I've entered the international One Piece cosplay grand prix as Sakazuki! In celebration of the 20th anniversary of One Piece!https://t.co/FCShnGoW7y pic.twitter.com/7cJ7vRhaKx